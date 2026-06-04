Что нужно сделать ФЛП в июне?
Для ФЛП 1-й и 2-й групп в июне установлены фиксированные налоговые обязательства, которые необходимо уплатить до 20 июня, напомнил налоговый консультант Михаил Смокович.
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К обязательным платежам относятся:
- Единый налог ФЛП 1 группа за июнь – 332,80 гривны
- Единый налог ФЛП 2 группа за июнь – 1 729,40 гривен
- Военный сбор ФЛП 1 и 2 группа за июнь – 864,70 гривны
В то же время предусмотрены исключения из правил уплаты. Единый налог и военный сбор могут не платить мобилизованные ФЛП, а также предприниматели, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий. В таких случаях эти платежи являются добровольными.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Изменение системы налогообложения
Для тех предпринимателей, которые планируют изменить группу единого налога или систему налогообложения с 1 июля 2026 года, действуют такие крайние даты:
- До 15 июня – подать заявление о применении упрощенной системы (переход между группами или переход на единый налог).
- До 20 июня – подать заявление об отказе от упрощенной системы для перехода на общую систему налогообложения.
Обратите внимание! Если ФЛП выходит с упрощенной системы в течение 2026 года, вернуться на нее будет возможно только с 1 января 2027 года.
Какие штрафы за неуплату ЕСВ?
Налоги для предпринимателей обычно включают НДФЛ, военный сбор, ЕСВ и единый налог – в зависимости от выбранной системы. Именно с ЕСВ чаще всего возникают задержки, которые и влекут за собой финансовые санкции, пишет Taxer.
После определенных послаблений в начале полномасштабной войны обязательная уплата ЕСВ для ФЛП частично потеряла жесткость контроля, однако в 2026 году долги снова могут обойтись дорого.
Согласно закону, за просрочку или неуплату ЕСВ предусмотрены следующие санкции:
- 20% от суммы долга;
- 0,1% пени за каждый день просрочки;
- дополнительно 10% в случае доначисления взноса.
Отдельно применяются административные штрафы по Кодексу об админправонарушениях:
- 680 – 1 360 гривен – за неуплату ЕСВ в небольшом размере;
- 1 360 – 2 040 гривен – если долг больше;
- 2 550 – 5 100 гривен – за повторное нарушение в течение года.
Что еще нужно знать ФЛП?
За деятельность без регистрации в качестве ФЛП предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за хозяйственную деятельность без регистрации – от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией. При повторном нарушении штраф составляет от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией, а ненадлежащее ведение учета может привести к штрафу от 51 до 136 гривен.
Часто предприниматели жалуются на блокировку счетов, но не разбираются, кто именно за этим стоит. На самом деле подать инициативу или иск о блокировании счетов по определенным причинам может не только налоговая. Среди вариантов также банки или коммунальные службы. Если счета заблокировали по обращению налоговой, то вероятно, это произошло из-за долга по ЕСВ.