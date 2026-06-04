Что нужно сделать ФЛП в июне?

Для ФЛП 1-й и 2-й групп в июне установлены фиксированные налоговые обязательства, которые необходимо уплатить до 20 июня, напомнил налоговый консультант Михаил Смокович.

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К обязательным платежам относятся:

Единый налог ФЛП 1 группа за июнь – 332,80 гривны

Единый налог ФЛП 2 группа за июнь – 1 729,40 гривен

Военный сбор ФЛП 1 и 2 группа за июнь – 864,70 гривны

В то же время предусмотрены исключения из правил уплаты. Единый налог и военный сбор могут не платить мобилизованные ФЛП, а также предприниматели, зарегистрированные на территориях ведения боевых действий. В таких случаях эти платежи являются добровольными.

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Изменение системы налогообложения

Для тех предпринимателей, которые планируют изменить группу единого налога или систему налогообложения с 1 июля 2026 года, действуют такие крайние даты:

До 15 июня – подать заявление о применении упрощенной системы (переход между группами или переход на единый налог).

До 20 июня – подать заявление об отказе от упрощенной системы для перехода на общую систему налогообложения.

Обратите внимание! Если ФЛП выходит с упрощенной системы в течение 2026 года, вернуться на нее будет возможно только с 1 января 2027 года.

Какие штрафы за неуплату ЕСВ?

Налоги для предпринимателей обычно включают НДФЛ, военный сбор, ЕСВ и единый налог – в зависимости от выбранной системы. Именно с ЕСВ чаще всего возникают задержки, которые и влекут за собой финансовые санкции, пишет Taxer.

После определенных послаблений в начале полномасштабной войны обязательная уплата ЕСВ для ФЛП частично потеряла жесткость контроля, однако в 2026 году долги снова могут обойтись дорого.

Согласно закону, за просрочку или неуплату ЕСВ предусмотрены следующие санкции:

20% от суммы долга;

0,1% пени за каждый день просрочки;

дополнительно 10% в случае доначисления взноса.

Отдельно применяются административные штрафы по Кодексу об админправонарушениях:

680 – 1 360 гривен – за неуплату ЕСВ в небольшом размере; 1 360 – 2 040 гривен – если долг больше; 2 550 – 5 100 гривен – за повторное нарушение в течение года.

Что еще нужно знать ФЛП?