Какое наказание за бизнес без регистрации?

Работать "в тени" рискованно, ведь за это предусмотрены штрафы и налоговые санкции. Подробнее в деталях разобрался 24 Канал.

Прежде всего стоит отметить, что ответственность за нарушение правил ведения хозяйственной деятельности предусмотрена статьей 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности:

за работу без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования;

за отсутствие лицензии или другого разрешительного документа, если их требует закон.

В таких случаях могут оштрафовать на 1 – 2 тысячи необлагаемых минимумов, то есть от 17 до 34 тысяч гривен. Кроме того, есть риск изъятия продукции, оборудования, сырья или средств, полученных в результате такой работы.

Если же аналогичное нарушение повторно фиксируют в течение года, или же речь идет о больших суммах дохода, санкции становятся жестче. Размер штрафа возрастает до 2 – 5 тысяч необлагаемых минимумов, от 34 до 85 тысяч гривен, также предусмотрена конфискация имущества.

Отдельно статья 117 Налогового кодекса Украины определяет ответственность за нарушение порядка постановки на учет, в том числе и для физических лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность без надлежащей регистрации, – штраф в размере 340 гривен.

Как государство может узнать о нарушении?

Эксперты обращают внимание, что налоговая все активнее отслеживает онлайн-продажи товаров без регистрации ФЛП. Например, после обновления форматов фискальных чеков финансовые компании, через которые проходят оплаты, передают информацию о получателях средств в органы контроля.

По словам бухгалтера Михаила Смоковича, теперь это касается не только сервиса NovaPay. В письмах от налоговой уже фигурируют Укрпочта и финансовая компания EVO, через которую проходят платежи с платформ Rozetka, Prom.ua, Bigl.ua или Shafa.ua.

Михаил Смокович Налоговый консультант Это еще раз подтверждает вывод, что продавать товары в интернете без ФЛП становится ну очень сложно. Налоговая получила серьезный инструмент, чтобы узнавать о незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Избежать проверок только благодаря простым переводам "на карточку" также становится все труднее. Информацию о регулярных поступлениях налоговой может передавать финансовый мониторинг банков.

Какие налоги могут доначислить? В Украине доходы физических лиц подлежат налогообложению. Ставка по НДФЛ составляет 18%, тогда как для военного сбора это 5%.

Как зарегистрировать ФЛП онлайн?

Стать предпринимателем благодаря государственным онлайн сервисам теперь можно за считанные минуты. Для регистрации ФЛП необходимо авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дия.

В перечне услуг выберите пункт "Создание бизнеса", затем "Автоматическая регистрация ФЛП" и "Подать заявление". Заполните онлайн-форму на получение услуги: – предоставьте адрес регистрации и укажите гражданство;

– выберите виды экономической деятельности и тип налогообложения;

– уточните свои контактные данные. Заверьте заявление электронной подписью физического лица.

Напомним, ежемесячно ФЛП, кроме минимальной суммы ЕСВ (902,34 гривны по состоянию на 2026 год) также платят военный сбор и единый налог, размеры которых зависят от группы налогообложения.