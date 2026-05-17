Яке покарання за бізнес без реєстрації?

Працювати "в тіні" ризиковано, адже за це передбачені штрафи та податкові санкції. Детальніше в деталях розібрався 24 Канал.

Насамперед варто зазначити, що відповідальність за порушення правил ведення господарської діяльності передбачена статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

за роботу без державної реєстрації як суб'єкта господарювання;

за відсутність ліцензії або іншого дозвільного документа, якщо їх вимагає закон.

У таких випадках можуть оштрафувати на 1 – 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів, тобто від 17 до 34 тисяч гривень. Окрім того, є ризик вилучення продукції, обладнання, сировини чи коштів, отриманих унаслідок такої роботи.

Якщо ж аналогічне порушення повторно фіксують протягом року, або ж йдеться про великі суми доходу, санкції стають жорсткішими. Розмір штрафу зростає до 2 – 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, від 34 до 85 тисяч гривень, також передбачена конфіскація майна.

Окремо стаття 117 Податкового кодексу України визначає відповідальність за порушення порядку взяття на облік, зокрема й для фізичних осіб, які ведуть підприємницьку діяльність без належної реєстрації, – штраф у розмірі 340 гривень.

Як держава може дізнатися про порушення?

Експерти звертають увагу, що податкова дедалі активніше відстежує онлайн-продажі товарів без реєстрації ФОП. Наприклад, після оновлення форматів фіскальних чеків фінансові компанії, через які проходять оплати, передають інформацію про отримувачів коштів до органів контролю.

За словами бухгалтера Михайла Смоковича, тепер це стосується не лише сервісу NovaPay. У листах від податкової вже фігурують Укрпошта й фінансова компанія EVO, через яку проходять платежі з платформ Rozetka, Prom.ua, Bigl.ua чи Shafa.ua.

Михайло Смокович Податковий консультант Це ще раз підтверджує висновок, що продавати товари в інтернеті без ФОП стає ну дуже складно. Податкова отримала серйозний інструмент, щоб дізнаватись про незареєстровану підприємницьку діяльність.

Уникнути перевірок лише завдяки простим переказам "на картку" також стає все важче. Інформацію про регулярні надходження податковій може передавати фінансовий моніторинг банків.

Які податки можуть донарахувати? В Україні доходи фізичних осіб підлягають оподаткуванню. Ставка за ПДФО складає 18%, тоді як для військового збору це 5%.

Як зареєструвати ФОП онлайн?

Стати підприємцем завдяки державним онлайн сервісам тепер можна за лічені хвилини. Для реєстрації ФОП необхідно авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі Дія.

В переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву". Заповніть онлайн-форму на отримання послуги: – надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство;

– оберіть види економічної діяльності та тип оподаткування;

– уточніть свої контактні дані. Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.

Нагадаємо, щомісячно ФОПи, окрім мінімальної суми ЄСВ (902,34 гривні станом на 2026 рік) також сплачують військовий збір і єдиний податок, розміри яких залежать від групи оподаткування.