Скільки тепер треба платити ЄСВ?

Деталі повідомили в Пенсійному фонді України. Там також нагадали, що сплата ЄСВ – це одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу.

Розмір мінімального страхового внеску визначають розрахунково. Це добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру встановленого законом внеску.

8 647 гривень × 22% = 1 902,34 гривні на місяць

Водночас максимальна база для нарахування ЄСВ тепер складає 172 940 гривень (тобто 20 мінімальних заробітних плат). Тож максимальний страховий внесок, який визначають за такою ж формулою, становить 38 046,80 гривні.

Зверніть увагу! Місяць страхового стажу для українців зараховують за умови сплати мінімального страхового внеску.

До слова, порядок збору ЄСВ визначають загальні положення, встановлені Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Хто має сплачувати ЄСВ в Україні?

Роботодавці та ФОПи (зокрема й ті, що обрали спрощену систему оподаткування).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність (наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку), а також медичну, юридичну практику та отримують від неї дохід.

Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, роботодавці зобов'язані сплачувати внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, а ФОПи – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачують ЄСВ.