Сколько теперь надо платить ЕСВ?

Детали сообщили в Пенсионном фонде Украины. Там также напомнили, что уплата ЕСВ – это одно из условий зачисления периодов работы в страховой стаж.

Размер минимального страхового взноса определяют расчетно. Это произведение минимального размера заработной платы и размера установленного законом взноса.

8 647 гривен × 22% = 1 902,34 гривны в месяц

Вместе с тем максимальная база для начисления ЕСВ теперь составляет 172 940 гривен (то есть 20 минимальных заработных плат). Поэтому максимальный страховой взнос, который определяют по такой же формуле, – 38 046,80 гривны.

Обратите внимание! Месяц страхового стажа для украинцев засчитывают при условии уплаты минимального страхового взноса.

К слову, порядок сбора ЕСВ определяют общие положения, установленные Законом Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Кто должен платить ЕСВ в Украине?

Работодатели и ФЛП (в том числе и те, что выбрали упрощенную систему налогообложения).

Лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую), а также медицинскую, юридическую практику и получают от нее доход.

Члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, которые подлежат страхованию на других основаниях.

Лица, которые принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, работодатели обязаны уплачивать взнос, начисленный за календарный месяц, не позднее 20 числа следующего месяца, а ФЛП – до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который платят ЕСВ.