Які штрафи за бізнес без реєстрації?

Якщо людина веде бізнес без реєстрації, без ліцензії чи необхідних дозволів або не повідомила про початок діяльності – це вже порушення, повідомили у ДПС.

Дивіться також Мережу супермаркетів "роздробили" на ФОПи: БЕБ викрило схему на 23 мільйони гривень

Штрафи стартують від 1 000 – 2 000 неоподатковуваних мінімумів і сягати 2 000 – 5 000 мінімумів:

Від 17 000 до 34 000 гривень – за перше порушення; Від 34 000 до 85 000 гривень – якщо ситуація повториться або дохід був значним.

Але фінансові санкції – не єдине, що загрожує порушникам. Разом зі штрафом можуть конфіскувати:

товар

сировину

обладнання

гроші, отримані від незаконної діяльності

Якщо порушення повторне, конфіскація стає обов’язковою, а не опційною.

Зауважте! Неоподатковуваний мінімум доходів у 2026 році становить 17 гривень.

Який бізнес може постраждати першим від запровадження ПДВ для ФОП?

Аналітик Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом розповів, що торкнуться зміни не лише підприємців, але й звичайних українців, які будуть змушені у випадку ухвалення законопроєкту дорожче платити за товари чи послуги.

Юрій Щедрін Аналітик ГО "Центр розвитку міст" Запровадження ПДВ для ФОПів найбільше вдарить про тих, хто працює саме у сфері послуг та торгівлі. За попередніми розрахунками, це зачепить близько 250 тисяч ФОПів.

Крім того, вплив на ціни в Україні матиме ще й оподаткування цифрових платформ та посилок з-за кордону, які складають в сумі до 150 євро.

Річ у тім, що чимало торгових мереж продають з націнкою ті ж самі товари, наприклад з Китаю, й на українському ринку. Введення податку на посилки з-за кордону до 150 євро вплине на спроможність замовляти їх напряму.

Отже, споживачі куплятимуть ці товари вже в торгових мережах в Україні. А це, своєю чергою, спонукатиме мережі більш вільно формуватимуть ціни.

Сума податків, де є ПДВ на рівні 18% та 5% військового збору, – це нереально в сучасних умовах. Чимало бізнесів можуть цього не потягнути: від салонів краси до консалтингових фірм. Таким чином, для них залишатиметься два варіанти: або закритися, або ж дробити бізнес на декілька ФОПів,

– підсумовує аналітик.

За що ФОП можуть оштрафувати в Україні?