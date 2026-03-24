Як викрили ухилення від сплати податків?

Справу розслідували детективи у Чернівецькій області. За їхніми даними, власник мережі організував схему так званого "дроблення бізнесу", щоб уникати сплати податків, повідомили у Бюро економічної безпеки.

Фактично один бізнес штучно розділили на багато ФОПів. Частина працівників і менеджменту була залучена до процесу – вони контролювали фінанси та вели "чорну" бухгалтерію.

Головна мета – не виходити за встановлені ліміти доходів для спрощеної системи. Це дозволяло уникати сплати ПДВ і суттєво зменшувати податкове навантаження. Мережа працювала у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях, але юридично виглядала як незалежні підприємці.

За результатами експертизи, лише за дев’ять місяців 2025 року бюджет недоотримав понад 23,7 мільйони гривень.

Після розслідування підприємець відмовився від схеми:

бізнес об’єднали в одну компанію (ТОВ);

діяльність перевели на загальну систему оподаткування;

працівників офіційно оформили, замість моделі з ФОПами.

Як працює схема?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243, проте його розгляд відкладають. Податковий консультант Михайло Смокович також вважає, що податкова сьогодні має недостатньо засобів для викриття схем, тож має отримати більше можливостей.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Податкова має виявляти такі випадки, але інструменти в неї обмежені. У разі виявлення вона може трактувати це як дроблення бізнесу й намагатися в актах всіх цих ФОПів зібрати разом. І весь оборот, який пройшов по цьому магазину, оподатковувати не по спрощеній системі, як це зробила компанія, а по загальній. Але тут дуже складно для податкової все зібрати докупи, виявити й притягнути до відповідальності саму компанію.

