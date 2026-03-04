Що відомо про справу ухилення від податків на Львівщині?
Детективи Бюро економічної безпеки довели до фіналу справу про несплату податків і держава вже отримала назад понад 13 мільйонів гривень, повідомили в БЕБ.
За даними слідства, у 2024 році місцевий житель активно продавав колекційні монети за готівку. Гроші отримував, але в деклараціях їх не показував. У підсумку бюджет недоотримав понад 13 мільйонів гривень податку та військового збору.
Під час обшуку правоохоронці знайшли чималу "касу" – 67 мільйонів гривень у різних валютах. За версією слідства, ці кошти були виручкою від продажу монет і також не фігурували у звітності.
Як результат, нумізмату оголосили підозру за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Втім, у ході розслідування він повністю компенсував збитки державі. Тепер до суду подали клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.
Вилучені в нумізмата кошти / фото БЕБ
Які є штрафи за ухилення від податків та як карають бізнес?
Умисне ухилення від сплати податків в Україні тягне за собою великі штрафи, обмеження права обіймати посаду та конфіскацію майна. Відтак якщо недоплата сягнула від 85 тисяч гривень, то штраф може сягати навіть 170 тисяч гривень та більше.
Загалом тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю. Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.
Наприклад, у лютому податкова служба виявила 10 відомих торгових мереж, що використовували схеми "дроблення бізнесу" на 800 ФОПів для ухилення від податків на 1 мільярд гривень. Матеріали передані до Бюро економічної безпеки України, де проводяться досудові розслідування.