Що відомо про справу ухилення від податків на Львівщині?

Детективи Бюро економічної безпеки довели до фіналу справу про несплату податків і держава вже отримала назад понад 13 мільйонів гривень, повідомили в БЕБ.

За даними слідства, у 2024 році місцевий житель активно продавав колекційні монети за готівку. Гроші отримував, але в деклараціях їх не показував. У підсумку бюджет недоотримав понад 13 мільйонів гривень податку та військового збору.

Під час обшуку правоохоронці знайшли чималу "касу" – 67 мільйонів гривень у різних валютах. За версією слідства, ці кошти були виручкою від продажу монет і також не фігурували у звітності.

Як результат, нумізмату оголосили підозру за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Втім, у ході розслідування він повністю компенсував збитки державі. Тепер до суду подали клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Вилучені в нумізмата кошти / фото БЕБ

