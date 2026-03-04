Что известно о деле уклонения от налогов на Львовщине?

Детективы Бюро экономической безопасности довели до финала дело о неуплате налогов и государство уже получило обратно более 13 миллионов гривен, сообщили в БЭБ.

По данным следствия, в 2024 году местный житель активно продавал коллекционные монеты за наличные. Деньги получал, но в декларациях их не показывал. В итоге бюджет недополучил более 13 миллионов гривен налога и военного сбора.

Во время обыска правоохранители нашли немалую "кассу" – 67 миллионов гривен в разных валютах. По версии следствия, эти средства были выручкой от продажи монет и также не фигурировали в отчетности.

Как результат, нумизмату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Впрочем, в ходе расследования он полностью компенсировал убытки государству. Теперь в суд подали ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности.

Изъятые у нумизмата средства / фото БЭБ

