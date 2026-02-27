Что известно о подделке алкоголя в Киеве?

Следователи выяснили, что схема работала "под ключ", сообщили в БЭБ.

Смотрите также Громкая история с БЭБ и "Ябко": что говорят в компании на обвинения в контрабанде

Спирт, вероятно, закупали в разных областях, хранили на складах, а затем свозили в Киев. Уже там в специально оборудованных помещениях разливали алкоголь без лицензий и акцизных марок.

Во время обысков правоохранители прикрыли сразу две такие точки производства. Изъяли около 50 тонн спирта, который использовали как сырье, и еще 3 тонны уже готового продукта. Также забрали оборудование для розлива, тару, черновые записи, финансовые документы и транспорт, которым перевозили спирт.

Кроме этого, арестовали и личные авто участников схемы – по версии следствия, их могли купить за деньги, заработанные на нелегальном бизнесе. Предварительно стоимость изъятого алкоголя оценивается более чем в 15 миллионов гривен.

Сейчас назначены экспертизы, правоохранители устанавливают всех причастных и готовят шаги для возмещения убытков государству.

Предыдущие дела о подделке в Украине