Что известно об изготовлении подделок?
Преступление разоблачили на Львовщине, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Смотрите также Под прицелом налоговой: какие компании чаще всего штрафовали за нарушения
Правоохранители установили шестерых жителей Львовщины, которые могли наладить изготовление и сбыт контрафактной продукции под видом известных торговых брендов.
По версии следствия, подделки, среди которых была одежда и гаджеты, злоумышленники сбывали через интернет с помощью онлайн-платформ и социальных сетей, а также через физические точки продажи на территории области. При этом фигуранты обещали качество продукции не хуже оригинальной.
Правоохранители провели 15 обысков, изъяв телефоны, компьютерную технику, часы, почти 500 контрафактных наушников с маркировкой популярного производителя, 1 миллион гривен наличными, черновые записи и другую документацию. Также обнаружено и изъято бирки контрафактной продукции известного бренда одежды, швейную фурнитуру, рулоны ткани.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого контрафактного товара составляет около 14 миллионов гривен.
Другие случаи подпольного производства товаров в Украине
В октябре 2025 года в Украине разоблачили сеть производства фальсифицированных продуктов, которые продавались под видом продукции известных брендов, пяти лицам сообщили о подозрении. Обыски обнаружили более 15 тысяч упаковок поддельных продуктов.
В сентябре 2025 года в Винницкой области разоблачили организованную группу, занимавшуюся подпольным производством и сбытом табачных изделий, изъято более 50 тысяч сигарет и оборудование.
В марте 2025 года детективы Бюро экономической безопасности разоблачили подпольное производство вина с участием священнослужителей, изъяв 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя в Киевской и Ровенской областях. Во время обысков изъяли алкоголь без акцизных марок.