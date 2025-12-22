Що відомо про виготовлення підробок?
Злочин викрили на Львівщині, пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
Дивіться також Під прицілом податкової: які компанії найчастіше штрафували за порушення
Правоохоронці встановили шістьох мешканців Львівщини, які могли налагодити виготовлення та збут контрафактної продукції під виглядом відомих торгових брендів.
За версією слідства, підробки, серед яких був одяг і гаджети, зловмисники збували через інтернет за допомогою онлайн-платформ і соціальних мереж, а також через фізичні точки продажу на території області. При цьому фігуранти обіцяли якість продукції не гіршу за оригінальну.
Правоохоронці провели 15 обшуків, вилучивши телефони, компʼютерну техніку, годинники, майже 500 контрафактних навушників з маркуванням популярного виробника, 1 мільйон гривень готівкою, чорнові записи та іншу документацію. Також виявлено й вилучено бирки контрафактної продукції відомого бренду одягу, швейну фурнітуру, рулони тканини.
За попередніми оцінками, вартість вилученого контрафактного товару становить близько 14 мільйонів гривень.
Інші випадки підпільного виробництва товарів в Україні
У жовтні 2025 року в Україні викрили мережу виробництва фальсифікованих продуктів, які продавалися під виглядом продукції відомих брендів, п'ятьом особам повідомили про підозру. Обшуки виявили понад 15 тисяч упаковок підроблених продуктів.
У вересні 2025 року у Вінницькій області викрили організовану групу, що займалася підпільним виробництвом та збутом тютюнових виробів, вилучено понад 50 тисяч сигарет і обладнання.
У березні 2025 року детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне виробництво вина за участю священнослужителів, вилучивши 20 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю в Київській та Рівненській областях. Під час обшуків вилучили алкоголь без акцизних марок.