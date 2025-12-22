Що відомо про виготовлення підробок?

Злочин викрили на Львівщині, пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Дивіться також Під прицілом податкової: які компанії найчастіше штрафували за порушення

Правоохоронці встановили шістьох мешканців Львівщини, які могли налагодити виготовлення та збут контрафактної продукції під виглядом відомих торгових брендів.

За версією слідства, підробки, серед яких був одяг і гаджети, зловмисники збували через інтернет за допомогою онлайн-платформ і соціальних мереж, а також через фізичні точки продажу на території області. При цьому фігуранти обіцяли якість продукції не гіршу за оригінальну.

Правоохоронці провели 15 обшуків, вилучивши телефони, компʼютерну техніку, годинники, майже 500 контрафактних навушників з маркуванням популярного виробника, 1 мільйон гривень готівкою, чорнові записи та іншу документацію. Також виявлено й вилучено бирки контрафактної продукції відомого бренду одягу, швейну фурнітуру, рулони тканини.

За попередніми оцінками, вартість вилученого контрафактного товару становить близько 14 мільйонів гривень.

Інші випадки підпільного виробництва товарів в Україні