У яких галузях найбільше проваджень проти бізнесу?

Цьогоріч проваджень щодо бізнесу відкрито на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Кожне четверте провадження проти бізнесу цьогоріч відкрито у Києві — 5 757 справ від податкової. Дніпропетровщина наздоганяє столицю: 4 738 проваджень. Замикає трійку Київщина – 1 467 проваджень:

Найбільше проваджень відкрила податкова проти бізнесу у сфері оптової торгівлі – 5 380 справ;

– 5 380 справ; На другому місці – сфера сільського господарства та мисливства : 2 092 провадження.

: 2 092 провадження. Наступна йде сфера будівництва: 1 910 справ.

У яких галузях найбільше проваджень / інфографіка Опендатабот

Які компанії найбільше штрафували?

Лідером серед компаній, проти яких податкова відкрила найбільше проваджень, стало приватне підприємство "Деревтехсервіс" із 29 провадженнями. За ним ідуть компанія "Кравбуд" (22), редакція міської газети "Кремінь" (20) та футбольний клуб "Кривбас" (17).

Якщо ж подивитися на активні провадження – тобто ті, що відкриті давно, але досі не закриті, то абсолютним лідером тут є Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1 зі 79 діючими провадженнями. Наслідують компанії "Кварсит" (40) та "Лерс" (39).

Найбільше ж активних проваджень за весь час наразі у Києві (4 157), на Дніпропетровщині (3 931) та Харківщині (1 418).

Компанії, проти яких податкова відкрила найбільше проваджень / інфографіка Опендатабот

Що відомо про порушення бізнесу та перевірки?