Як податкова по-новому стягує борги?

Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 мільйонів податкового боргу з юросіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС України.

Очільниця служби Леся Карнаух розповіла, що ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тисяч підприємств. Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій.

До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі,

– зазначила Карнаух.

Нова система повністю змінює підхід. Цей інструмент працює всього два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.

Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. На рахунку є гроші – стягнули,

– говорить Карнаух.

Нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.

До слова, нова система передбачає взаємодію між ДПС, Державним казначейством та платіжними сервісами. Це дозволить здійснювати примусове списання коштів у електронному форматі через систему електронних платежів Національного банку.

Що відомо про податки в Україні?