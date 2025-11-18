Як податкова по-новому стягує борги?
Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 мільйонів податкового боргу з юросіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПС України.
Очільниця служби Леся Карнаух розповіла, що ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тисяч підприємств. Йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій.
До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі,
– зазначила Карнаух.
Нова система повністю змінює підхід. Цей інструмент працює всього два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.
Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. На рахунку є гроші – стягнули,
– говорить Карнаух.
Нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.
До слова, нова система передбачає взаємодію між ДПС, Державним казначейством та платіжними сервісами. Це дозволить здійснювати примусове списання коштів у електронному форматі через систему електронних платежів Національного банку.
Що відомо про податки в Україні?
Великі підприємства в Україні уникають повної сплати податків через схеми дроблення бізнесу, поділяючи його на ФОПи чи юрособи. Податкова служба потребує перезавантаження та нових можливостей для боротьби з цими схемами, що вимагає ухвалення законопроєкту №9243.
З 2026 року зростуть мінімалка та прожитковий мінімум в Україні, що вплине на податкове навантаження для ФОПів I – III груп. Для ФОПів I групи єдиний податок складе 328 гривень, для II групи ФОП – 1 729,40 гривні, а для III групи ФОП – 3% або 5% від доходу.
З початку року Україна отримала понад 13,2 мільярда гривень від "податку на Google", сплаченого великими цифровими компаніями. "Податок на Google" складає 20% ПДВ і застосовується до іноземних компаній, що надають електронні послуги українським споживачам.