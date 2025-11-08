Які податки на доходи фізосіб найвищі в Європі?

Для прикладу, в кожній державі існує 5 податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи в 50% має поріг 1 мільйон євро, передає 24 Канал з посиланням на американський незалежний аналітичний центр Fax Foundation.

Відтак кожне додаткове євро доходу у понад зазначену суму оподатковуватиметься у 50%. Втім для точного підрахунку треба врахувати правила, що діють в кожній із країн.

Наприклад станом на 2025 рік, максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена ​​у Данії. Вона становить аж 55,9%. Натомість друге місце належить Франції, де ставка встановлена на рівні 55,4%. А замикає трійку лідерів – Австрія із 55%.

Як розраховується податок на прикладі ставок в Австрії, роз'яснюють на Business Service Portal:

Якщо сума доходу 13 308 євро та нижче, то гранична ставка податку 0%.

Від 13 308 євро до 21 617 євро – 20%,

Від 21 617 євро до 35 836 євро – 30%,

Від 35 836 євро до 69 166 євро – 40%,

Від 69 166 євро до 103 072 євро – 48%,

До 1 мільйона – 50%, а понад 1 мільйон – 55%.

Відповідно до цього, якщо оподатковуваний дохід особи у 2025 році становить 40 тисяч євро, то частина з неї, а саме 13 308 євро розраховується по ставці в 0%, наступні 8 309 євро – в 20% (податок складе 1 661,80 євро), 14 219 євро – в 30% (податок 4 265,70 євро), й 4 164 євро – в 40% (податок – 1 665,60 євро).

Таким чином, загальний податок на прибуток із суми в 40 тисяч євро складе 7 593,10 євро.

