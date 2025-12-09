Як мережа ухилялася від сплати податків?

Детективи БЕБ викрили тіньову схему в Чернівецькій області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Її організували власники мережі з 24 магазинів відомої франшизи, що продавали заморожені напівфабрикати. Загальна сума несплачених податків становить понад 20 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром.

Слідство встановило, що власники мережі, ймовірно, діяли за попередньою змовою. Вони повністю контролювали весь цикл діяльності – від виробництва до продажу продукції.

За версією слідства, підозрювані, будучи платниками єдиного податку ІІІ групи, застосували механізм дроблення бізнесу для того, щоб зменшити податкові зобов'язання. З цією метою вони використовували понад 30 підконтрольних ФОП 2 групи, на яких формально "розподіляли" обсяги реалізації.

Така схема дозволила уникнути переходу на загальну систему оподаткування та ухилятися від сплати ПДВ та вищих ставок податку на доходи.

Як працює схема дроблення бізнесу?

Схеми дроблення бізнесу дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Гетман та податковий консультант Михайло Смокович.

Податкова не має достатньо інструментів для притягнення до відповідальності таких підприємців. А навіть коли це стає можливим, то під удар можуть потрапити дрібні учасники, на яких лягає відповідальність за бізнес.

Схеми дроблення великих бізнесів особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

При цьому ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП.

