Які схеми ухилення від податків використовували?

ДПС викрила суттєві порушення у Києві та області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Схеми ухилення від сплати податків стандартні: псевдочеки, неоформлені працівники, дроблення бізнесу.

Робота мережі була організована через ФОП – платників єдиного податку. Попри те, що усі торгові точки мали зареєстровані програмні РРО, покупцям фактично видавали документи, що лише імітували справжні фіскальні чеки.

Усі фактичні перевірки супроводжувалися хронометражем. У тих магазинах, де його проводили, середньоденний виторг зріс до 200%.

Податківці також зафіксували низку інших порушень:

використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин;

проведення розрахунків без фіскальних чеків;

відсутність документів, що підтверджують облік товарних запасів.

Тепер мережі доведеться сплатити штраф на суму майже 6 мільйонів гривень.

Що відомо про тіньові схеми в бізнесі?