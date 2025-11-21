Які схеми ухилення від податків використовували?
ДПС викрила суттєві порушення у Києві та області, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.
Схеми ухилення від сплати податків стандартні: псевдочеки, неоформлені працівники, дроблення бізнесу.
Робота мережі була організована через ФОП – платників єдиного податку. Попри те, що усі торгові точки мали зареєстровані програмні РРО, покупцям фактично видавали документи, що лише імітували справжні фіскальні чеки.
Усі фактичні перевірки супроводжувалися хронометражем. У тих магазинах, де його проводили, середньоденний виторг зріс до 200%.
Податківці також зафіксували низку інших порушень:
- використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин;
- проведення розрахунків без фіскальних чеків;
- відсутність документів, що підтверджують облік товарних запасів.
Тепер мережі доведеться сплатити штраф на суму майже 6 мільйонів гривень.
Що відомо про тіньові схеми в бізнесі?
Тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю. Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.
Великі підприємства уникають повної сплати податків через схеми дроблення бізнесу, поділяючи його на ФОПи чи юрособи. Податкова служба потребує перезавантаження та нових можливостей для боротьби з цими схемами, що вимагає ухвалення законопроєкту №9243.
Бюро економічної безпеки заявляє, що понад 50 тисяч ФОПів станом на травень 2025 року залучені в тіньові схеми, що коштує бюджету 70 мільярдів гривень щорічно. Схеми включають залучення студентів, які за винагороду передають електронні підписи та відкривають банківські рахунки для ухилення від податків.