Какие схемы уклонения от налогов использовали?
ГНС разоблачила существенные нарушения в Киеве и области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Схемы уклонения от уплаты налогов стандартные: псевдочеки, неоформленные работники, дробление бизнеса.
Работа сети была организована через ФЛП – плательщиков единого налога. Несмотря на то, что все торговые точки имели зарегистрированные программные РРО, покупателям фактически выдавали документы, что только имитировали настоящие фискальные чеки.
Все фактические проверки сопровождались хронометражем. В тех магазинах, где его проводили, среднедневная выручка выросла до 200%.
Налоговики также зафиксировали ряд других нарушений:
- использование труда наемных работников без надлежащего оформления трудовых отношений;
- проведение расчетов без фискальных чеков;
- отсутствие документов, подтверждающих учет товарных запасов.
Теперь сети придется заплатить штраф на сумму почти 6 миллионов гривен.
Что известно о теневых схемах в бизнесе?
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.
Крупные предприятия избегают полной уплаты налогов через схемы дробления бизнеса, разделяя его на ФЛП или юрлица. Налоговая служба нуждается в перезагрузке и новых возможностей для борьбы с этими схемами, что требует принятия законопроекта №9243.
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФЛП по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.