Как сеть уклонялась от уплаты налогов?

Детективы БЭБ разоблачили теневую схему в Черновицкой области, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Ее организовали владельцы сети из 24 магазинов известной франшизы, продававших замороженные полуфабрикаты. Общая сумма неуплаченных налогов составляет более 20 миллионов гривен, что является особо крупным размером.

Следствие установило, что владельцы сети, вероятно, действовали по предварительному сговору. Они полностью контролировали весь цикл деятельности – от производства до продажи продукции.

По версии следствия, подозреваемые, будучи плательщиками единого налога III группы, применили механизм дробления бизнеса для того, чтобы уменьшить налоговые обязательства. С этой целью они использовали более 30 подконтрольных ФЛП 2 группы, на которых формально "распределяли" объемы реализации.

Такая схема позволила избежать перехода на общую систему налогообложения и уклоняться от уплаты НДС и высоких ставок налога на доходы.

Как работает схема дробления бизнеса?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Налоговая не имеет достаточно инструментов для привлечения к ответственности таких предпринимателей. А даже когда это становится возможным, то под удар могут попасть мелкие участники, на которых ложится ответственность за бизнес.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

При этом ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП.

