Рада проголосовала за налогообложение цифровых платформ

За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Документ был одним из так называемых структурных маяков для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В то же время во время доработки он претерпел существенные изменения, а финальная редакция получила поддержку бизнес-ассоциаций.

По срокам вступления в действие.... Там предусмотрено не раньше января 2027, но, объективно, пока будут подписаны все меморандумы и запущена система обмена, то это ближе к 2028-му году только начнет работать,

– сообщил Железняк.

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