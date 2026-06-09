Рада проголосувала за оподаткування цифрових платформ

За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Документ був одним із так званих структурних маяків для співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Водночас під час доопрацювання він зазнав суттєвих змін, а фінальна редакція отримала підтримку бізнес-асоціацій.

По строкам вступу в дію…. Там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати,
– повідомив Железняк.

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До слова, законопроєкт передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, будуть оподатковуватися. Наприклад, це можуть бути кошти, отримані від діяльності на відомих сервісах:

  • Glovo;
  • Uklon;
  • Bolt;
  • OLX тощо.

Звідси за ним і закріпилася назва "податок на OLX". Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%. Аби пом'якшити правила, до першої редакції проєкту внесли наступні правки:

  1. Законопроєкт 15111 не стосуватиметься вживаних товарів;
  2. Самозайняті зможуть сплачувати податки як звичайні фізичні особи;
  3. Вимогу відкривати спеціальні рахунки прибрали;
  4. Відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці.

Також складну систему декларування доходів від цифрових платформ вирішили замінити на простіший механізм.

Що бізнес думає про новий податок?

  • Такі великі цифрові платформи, як-от Uklon, Bolt, Glovo та Uber, підтримали запровадження "податку на OLX", опублікувавши відкритий лист, де пояснили, чому такий закон важливий як для держави, так і для громадян та бізнесу.
  • Ідея оподаткування продажів через інтернет-платформи обговорюється вже давно. Раніше податкові органи не мали ефективних механізмів контролю приватних онлайн-продавців. Звісно, це призводило до втрат бюджету від несплати податків.