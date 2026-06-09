Рада проголосувала за оподаткування цифрових платформ
За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
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Документ був одним із так званих структурних маяків для співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Водночас під час доопрацювання він зазнав суттєвих змін, а фінальна редакція отримала підтримку бізнес-асоціацій.
По строкам вступу в дію…. Там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати,
– повідомив Железняк.
До слова, законопроєкт передбачає, що доходи, які українці отримують за допомогою різних онлайн-платформ, будуть оподатковуватися. Наприклад, це можуть бути кошти, отримані від діяльності на відомих сервісах:
- Glovo;
- Uklon;
- Bolt;
- OLX тощо.
Звідси за ним і закріпилася назва "податок на OLX". Законопроєкт передбачає оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%. Аби пом'якшити правила, до першої редакції проєкту внесли наступні правки:
- Законопроєкт 15111 не стосуватиметься вживаних товарів;
- Самозайняті зможуть сплачувати податки як звичайні фізичні особи;
- Вимогу відкривати спеціальні рахунки прибрали;
- Відмовилися від обов'язкового розкриття банківської таємниці.
Також складну систему декларування доходів від цифрових платформ вирішили замінити на простіший механізм.
Що бізнес думає про новий податок?
- Такі великі цифрові платформи, як-от Uklon, Bolt, Glovo та Uber, підтримали запровадження "податку на OLX", опублікувавши відкритий лист, де пояснили, чому такий закон важливий як для держави, так і для громадян та бізнесу.
- Ідея оподаткування продажів через інтернет-платформи обговорюється вже давно. Раніше податкові органи не мали ефективних механізмів контролю приватних онлайн-продавців. Звісно, це призводило до втрат бюджету від несплати податків.