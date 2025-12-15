Хто підтримує "податок на OLX"?
Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти №14025 та №14026, пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".
Дивіться також Держбюджет на 2026 рік вплине на ФОП: що треба знати кожному підприємцю
У спільній заяві зауважили, що це рішення допоможе проводити прозоре та справедливе регулювання доходів.
Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами,
– вказано в документі.
Відомо, що законопроєкти передбачають виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не оподатковуються, тому побутових продажів особистих речей між українцями це не стосуватиметься.
Що відомо про "податок на OLX"?
Документ передбачає, що цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka та інші, виконуватимуть роль додаткових податкових агентів. Податок для фізичних осіб становитиме 5%. Водночас законопроєкт дозволяє продавати до 3-х товарів на суму до 2 000 євро на рік без відкриття окремого банківського рахунку.
Ідея оподаткування продажів через інтернет-платформи обговорюється вже давно. Раніше податкові органи не мали ефективних механізмів контролю приватних онлайн-продавців. Звісно, це призводило до втрат бюджету від несплати податків.
А оскільки в останні роки фіксують стрімкий ріст онлайн-продажів через платформи типу OLX, Rozetka та маркетплейси, особливо після початку війни, коли частина малого бізнесу перейшла в цифровий формат, це створило потребу у новому законодавчому регулюванні та прозорих правилах для продажів фізичних осіб.