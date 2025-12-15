Хто підтримує "податок на OLX"?

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти №14025 та №14026, пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

У спільній заяві зауважили, що це рішення допоможе проводити прозоре та справедливе регулювання доходів.

Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами,

– вказано в документі.

Відомо, що законопроєкти передбачають виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не оподатковуються, тому побутових продажів особистих речей між українцями це не стосуватиметься.

Що відомо про "податок на OLX"?