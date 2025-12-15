Хто підтримує "податок на OLX"?

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти №14025 та №14026, пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Дивіться також Держбюджет на 2026 рік вплине на ФОП: що треба знати кожному підприємцю

У спільній заяві зауважили, що це рішення допоможе проводити прозоре та справедливе регулювання доходів.

Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами,
– вказано в документі.

Відомо, що законопроєкти передбачають виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не оподатковуються, тому побутових продажів особистих речей між українцями це не стосуватиметься.

Що відомо про "податок на OLX"?

  • Документ передбачає, що цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka та інші, виконуватимуть роль додаткових податкових агентів. Податок для фізичних осіб становитиме 5%. Водночас законопроєкт дозволяє продавати до 3-х товарів на суму до 2 000 євро на рік без відкриття окремого банківського рахунку.

  • Ідея оподаткування продажів через інтернет-платформи обговорюється вже давно. Раніше податкові органи не мали ефективних механізмів контролю приватних онлайн-продавців. Звісно, це призводило до втрат бюджету від несплати податків.

  • А оскільки в останні роки фіксують стрімкий ріст онлайн-продажів через платформи типу OLX, Rozetka та маркетплейси, особливо після початку війни, коли частина малого бізнесу перейшла в цифровий формат, це створило потребу у новому законодавчому регулюванні та прозорих правилах для продажів фізичних осіб.