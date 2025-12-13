Що зміниться для ФОП у 2026 році?

Мінімальна заробітна плата з 8 000 гривень зросте до 8 647 гривень, тобто на 647 гривень, а у погодинному розмірі – до 52 гривень, проаналізував 24 Канал відповідно до даних проєкту держбюджету.

А від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної зарплати, яку встановлено з початку податкового року, тобто з 1 січня, залежать ставки єдиного податку та граничного річного доходу для фізичних осіб-підприємців.

Зміна єдиного податку у 2026 році:

ФОП I група – з розміру в 302,80 гривні за місяць ЄП стане 332,80 гривні в місяць (10% від прожиткового мінімуму – 3 328 гривень),

ФОП II групи – зросте з суми в 1 600 гривень в місяць до 1 729,40 гривні в місяць (20% від мінімальної зарплати),

ФОП III групи – 5% від доходів для неплатників ПДВ, або 3% від доходів для платників ПДВ.

Яким буде граничний обсяг річного обсягу:

Для ФОП I групи ліміт встановлений на рівні 167 мінімальних зарплат, а отже, ліміт встановлюється з 1 січня 2026 року на рівні 1 444 049 гривень,

Для ФОП II групи ліміт більший – на рівні 834 мінімальних зарплат, а це у новому році 7 211 598 гривень,

Ліміт для ФОП III групи – 1 167 мінімальних зарплат. Це найвищий з усіх груп ліміт – 10 091 049 гривень.

Щодо військового збору, то ставка для ФОПів залишається незмінною – 10% від мінімальної зарплати, але сума сплати все ж зросте з нового року. Якщо раніше для ФОП I та II груп сума була на рівні 800 гривень, то з 1 січня 2026 року – 864,70 гривні.

Як мають звітувати ФОП?

Як зауважив президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш, з січня 2026 року також набирають чинності ще й нові зміни у сфері податкової звітності для фізосіб.

Серед основної зміни є те, що ФОПи та самозайняті особи більше не подаватимуть Об'єднану звітність щомісяця, натомість це відбуватиметься щоквартально. Стосується це як ПДФО, так і військового збору та єдиного внеску щодо найманих працівників.

За грудень 2025 року Об'єднану звітність подаватиметься за старими правилами – щомісячно, тобто до 20 січня 2026 року.

А за 1 квартал 2026 року, тобто з січня по березень, треба буде подавати вже за новими нормами до 10 травня. І такий порядок подання діятиме і надалі: впродовж 40 днів після закінчення кварталу.

Які ще внески платять ФОПи?