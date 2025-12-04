Що зміниться для малих ФОПів?

Влада пропонує визначити спільні ліміти доходів як для ФОП, так і для платників ПДВ, пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.

Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що Україна має "вирівняти правила гри" для цих груп платників.

Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування – це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують "спрощенців",

– говорить міністр.

За його словами, уникнути змін в спрощеній системі оподаткування зараз неможливо, проте у ФОПів буде час підготуватися – перехідний період до 2027 року.

Чим бізнесу загрожують нові вимоги МВФ?

Ймовірне скасування пільг для ФОПів зачепить адміністративні процеси, ринок праці та моделі співпраці з іноземними клієнтами. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова.

Так, уже зараз частина українських сервісних бізнесів починає відкривати компанії в ОАЕ, де адміністрування мінімальне, проте є умови для роботи з іноземними клієнтами.

Загалом серед потенційних ризиків виділяють також такі:

скорочення офіційної кількості ФОПів;

збільшення частки операцій у тіні;

зростання витрат бізнесу на адаптацію до нових правил.

Але в цілому вплив запропонованих змін багато в чому залежатиме від того, наскільки передбачувано та поступово вони будуть впроваджені.

Що відомо про вимоги МВФ щодо ФОП?