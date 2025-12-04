Що зміниться для малих ФОПів?
Влада пропонує визначити спільні ліміти доходів як для ФОП, так і для платників ПДВ, пише 24 Канал з посиланням на LB.ua.
Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що Україна має "вирівняти правила гри" для цих груп платників.
Ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування – це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг й інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують "спрощенців",
– говорить міністр.
За його словами, уникнути змін в спрощеній системі оподаткування зараз неможливо, проте у ФОПів буде час підготуватися – перехідний період до 2027 року.
Чим бізнесу загрожують нові вимоги МВФ?
Ймовірне скасування пільг для ФОПів зачепить адміністративні процеси, ринок праці та моделі співпраці з іноземними клієнтами. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова.
Так, уже зараз частина українських сервісних бізнесів починає відкривати компанії в ОАЕ, де адміністрування мінімальне, проте є умови для роботи з іноземними клієнтами.
Загалом серед потенційних ризиків виділяють також такі:
- скорочення офіційної кількості ФОПів;
- збільшення частки операцій у тіні;
- зростання витрат бізнесу на адаптацію до нових правил.
Але в цілому вплив запропонованих змін багато в чому залежатиме від того, наскільки передбачувано та поступово вони будуть впроваджені.
Що відомо про вимоги МВФ щодо ФОП?
Наразі Україна домовилася з МВФ про нову програму підтримки на рівні персоналу, проте є певні умови. Серед них – усуненням лазівок у чинному трудовому кодексі – закриття схеми "ФОП замість найму" та скасуванням пільг для реєстрації платника ПДВ.
МВФ, зокрема, вимагає скасувати пільги для ФОПів 2 – 3 групи, що змусить їх переходити на загальну систему оподаткування. Одна з вимог роботи у такі системі – сплата ПДВ.