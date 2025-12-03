Як нові вимоги МВФ змінять життя ФОПів?

Ймовірне скасування пільг для ФОПів зачепить адміністративні процеси, ринок праці та моделі співпраці з іноземними клієнтами. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова.

За її словами, скасування звільнення від ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 мільйон гривень може створити значний адміністративний тиск:

Понад пів мільйона підприємців опиняються перед переходом на повний бухоблік, тоді як ринок не має достатньої кількості спеціалістів для цього.

Це може призвести до збільшення витрат на обслуговування та потреби в додаткових консультаціях.

Олена Нусінова Директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук, MBA, DBA з корпоративного управління. Найбільше зміни відчують сфери високомаржинальних послуг – IT, консалтинг, дизайн, маркетинг. Підвищення ефективної податкової ставки з 5 – 7% до понад 20% змусить частину фахівців переглядати моделі роботи, включно з варіантами релокації або переходу на інші режими діяльності

Механізми тінізації вже сьогодні стають більш технологічними та менш формальними. Серед тенденцій:

використання P2P-переказів;

розрахунки у стейблкоїнах;

частковий перехід роботи через іноземні компанії.

Так, уже зараз частина українських сервісних бізнесів починає відкривати компанії в ОАЕ, де адміністрування мінімальне, проте є умови для роботи з іноземними клієнтами.

Загалом серед потенційних ризиків виділяють також такі:

скорочення офіційної кількості ФОПів;

збільшення частки операцій у тіні;

зростання витрат бізнесу на адаптацію до нових правил.

Але в цілому вплив запропонованих змін багато в чому залежатиме від того, наскільки передбачувано та поступово вони будуть впроваджені.

Для малого бізнесу ключовим чинником стане наявність чітких правил, можливість планування та комфортні перехідні механізми,

– каже Олена Нусінова.

Які правила для ФОП у Європі?

Європейський підхід до мікробізнесу демонструє іншу логіку регулювання:

Польща: поріг ПДВ – 200 000 євро (близько 8,7 мільйонів гривень).

Чехія: 2 мільйони крон (близько 3,4 мільйонів).

Румунія: 300 000 леїв (близько 2,5 мільйонів).

На фоні цих показників український ліміт у 1 мільйон гривень є одним із найнижчих у регіоні, що формує інший рівень адміністративного навантаження на мікробізнес.є

Що відомо про вимоги МВФ щодо ФОП?