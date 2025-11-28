Як бізнес хоче змінити правила бронювання?

Підприємці просять вдосконалити процедуру перебронювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на EBA.

Бізнес пропонує перебронювання військовозобов’язаних працівників у безперервному режимі, або скоротити технічний інтервал перебронювання до 3 годин з моменту подачі заявки. У такий спосіб перебронювання буде можливим відразу після прийняття рішення про підтвердження статусу "критично важливого підприємства".

Натомість чинні норми встановлюють 72-годинний період для автоматичного переведення працівника на спеціальний військовий облік, і цей же механізм застосовується при повторному бронюванні.

Навіть після отримання наказу про підтвердження критичного статусу компанії не можуть завчасно перебронювати своїх працівників на новий строк дії критичності. Тож підприємства змушені чекати завершення чинних відстрочок, що створює проміжок, коли ключові працівники можуть бути мобілізовані,

– пишуть в Асоціації.

Як результат, є ризик втратити необхідних працівників – зокрема водіїв, технічних спеціалістів, які підтримують безперебійну роботу критичної інфраструктури – електропостачання, мобільний зв’язок тощо.

Бізнес повідомляє про непоодинокі випадки, коли заброньовані працівники отримували повістки вже наступного дня після завершення строку поточного бронювання.

Щоб змінити правила перебронювання, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до:

Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням підготувати та внести відповідні зміни до Постанови КМУ №76.

Міністерства цифрової трансформації України з проханням забезпечити технічну реалізацію можливості автоматичного безперервного перебронювання.

Що відомо про бронювання працівників?