Що зміниться у процесі мобілізації з 1 грудня

Яких змін очікувати у процесі мобілізації з 1 грудня?

За словами адвокатки, жодних нових змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і постанови КМУ №560 не ухвалено. У зв'язку з цим правила, які визначають порядок призову на військову службу та надання відстрочок, які були встановлені раніше, зберігають свою чинність.

Однак зауважимо, що 9 жовтня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану", який набуває чинності 4 грудня 2025 року.

Відповідно до нього критично важливим підприємствам, установам та організаціям дозволили бронювати:

військовозобов’язаних, у яких немає військово-облікових документів;

військовозобов’язаних, у яких неналежно оформлені документи;

чоловіків, які не перебувають на військовому обліку;

осіб, які не уточнили персональні дані (адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти);

військовозобов'язаних, які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Варто зауважити, що кількість заброньованих не має значення. Проте для військовозобов’язаних працівників, які мають порушення військового обліку, строк бронювання не може перевищувати 45 календарних днів з моменту укладення трудового договору.

Таке бронювання надається лише один раз протягом календарного року. Цей період призначений для того, щоб працівник усунув усі порушення та врегулював питання, пов’язані з військовим обліком. Однак саме бронювання не звільняє від адміністративної відповідальності за правопорушення. Якщо немає підстав для оскарження постанови, військовозобов’язаний має сплатити накладений штраф.

Законом також установлено спеціальний строк випробування у трудових договорах для таких працівників – він не може перевищувати 45 днів. При цьому укладення трудових договорів із порушниками військового обліку не вважається порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію для посадових осіб підприємств.

Окрім цього, 28 жовтня 2025 року Міністерство оборони видало наказ №722, яким затвердило критерії визначення підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, авіабудівної та космічної сфер як таких, що мають важливе значення для національної економіки.

Адвокатка підкреслила, що до таких підприємств належать ті, що виробляють, ремонтують, модернізують або утилізують озброєння, військову та спеціальну техніку, боєприпаси і їхні складові, а також уповноважені суб’єкти управління державним майном.

Підприємство може отримати статус важливого, якщо:

бере участь у виконанні державного контракту у сфері оборони, договору про виробництво озброєння, техніки чи боєприпасів за кошти позабюджетних джерел, включно з благодійними, договору на виконання робіт оборонного призначення. Обов’язкова умова – частка оборонної продукції або робіт має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період. Це має бути підтверджено державним замовником.

отримує державну фінансову підтримку у вигляді грантів відповідно до постанови КМУ № 262 від 8 березня 2024 року;

виконує функції уповноваженого суб’єкта управління державним майном.

Якщо ж підприємство не відповідає жодному з перелічених вище пунктів, його можуть визначити важливим для національної економіки, якщо воно:

бере участь у виконанні державного контракту у сфері оборони;

залучене до виконання такого контракту за договорами, включно з зовнішньоекономічними;

включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів;

реалізує завдання державних програм у сфері авіабудування та космічної діяльності;

займається виконанням програм розвитку ОПК, упровадженням нових технологій, розширенням виробничих потужностей;

виробляє товари, виконує роботи чи надає послуги, що використовуються у виробництві оборонної продукції.

Варто зауважити, що статус визначається на підставі рекомендацій робочої групи, створеної Міністерством оборони, до складу якої входять представники зацікавлених органів влади. Рекомендації оформлюються протоколом, а рішення про визнання підприємства критично важливим ухвалює Міноборони.

