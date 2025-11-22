Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця в інтерв'ю DW.

Дивіться також Контракт для 18 – 25-річних, виїзд за кордон і "бусифікація": якою буде мобілізація у 2025

Хто може перевіряти документи військовозобов'язаних?

Дмитро Лубінець наголосив, що військові частини та військовослужбовці не мають права перевіряти документи та брати участь в обмеженні прав та свобод громадянина України.

Перевіркою документів мають право займатися виключно органи правопорядку,
– наголосив омбудсмен.

Він уточнив, що це:

  • Національна поліція,
  • Державна прикордонна служба,
  • Національна гвардія України.

Правоохоронці, за словами Лубінця, мають поводити себе дуже чітко.

Останні новини про мобілізацію в Україні: що відомо?

  • У Кам'янському Дніпропетровської області знайшли тіло Романа Стенкового, який зник ще 4 місяці тому, коли його затримали працівники ТЦК та СП.

  • Крім того, в одному з одеських ТЦК та СП стався вибух 21 листопада. За попередньою інформацією, під час розмови між військовослужбовцями РТЦК та СП й громадянином, який перебував у приміщенні центру, вибухнув невідомий предмет, що був у його особистих речах.

  • До слова, речник Полтавського обласного ТЦК та СП пояснив, що в армії дуже бракує людей. Але слід пам'ятати, що військо – це не тільки фронт, а й низка тилових посад. Територіальні центри комплектування не діють самі по собі, а отримують завдання, скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом.