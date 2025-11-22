Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью DW.
Кто может проверять документы военнообязанных?
Дмитрий Лубинец отметил, что воинские части и военнослужащие не имеют права проверять документы и участвовать в ограничении прав и свобод гражданина Украины.
Проверкой документов имеют право заниматься исключительно органы правопорядка,
– подчеркнул омбудсмен.
Он уточнил, что это:
- Национальная полиция,
- Государственная пограничная служба,
- Национальная гвардия Украины.
Правоохранители, по словам Лубинца, должны вести себя очень четко.
Последние новости о мобилизации в Украине: что известно?
В Каменском Днепропетровской области нашли тело Романа Стенкового нашли тело Романа Стенкового, который исчез еще 4 месяца назад, когда его задержали работники ТЦК и СП.
Кроме того, в одном из одесских ТЦК и СП произошел взрыв 21 ноября. По предварительной информации, во время разговора между военнослужащими РТЦК и СП и гражданином, который находился в помещении центра, взорвался неизвестный предмет, который был в его личных вещах.
К слову, представитель Полтавского областного ТЦК и СП объяснил, что в армии очень не хватает людей. Но следует помнить, что войско – это не только фронт, но и ряд тыловых должностей. Территориальные центры комплектования не действуют сами по себе, а получают задание, сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту.