Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главком".

Дивіться також БЗВП у 2025 році: скільки триває навчання та що передбачає курс

Чи вистачає людей у ЗСУ та скільки мобілізує ТЦК?

Роман Істомін, коментуючи ситуацію з мобілізацією на Полтавщині, сказав, що там так, як і по всій Україні. Тобто "ані суперефективно, ані провально – звичайний процес із такими ж настроями суспільства".

Не відкрию жодної військової таємниці, якщо скажу: у війську нині великий дефіцит людей – і на бойових, і на тилових посадах. Не знаю точних цифр чи відсотків укомплектованості, але з усіх джерел чую одне: людей катастрофічно бракує практично в усіх напрямках,

– висловився він.

Територіальні центри комплектування не діють самі по собі, а отримують завдання, скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом.

"ТЦК – фінальна ланка процесу. Над нами оперативні командування, над ними – командування видів, зокрема Сухопутних військ, далі – Генеральний штаб ЗСУ. Саме там визначають потребу у кількості особового складу: скільки військових потрібно, куди направити, як розподілити в навчальні центри", – деталізував речник.

Він не назвав конкретні цифри нестачі людей у війську.

Якби виконували на 100%, дефіциту у війську, про який щойно говорили, очевидно не було б. Звісно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ми робимо все можливе,

– запевнив Істомін.

І додав, що армія – це не лише лінія фронту, а ще низка різних посад, у тому числі тилових.

"Це величезний організм: тил, забезпечення, навчальні центри, інструктори, підрозділи технічної підтримки. Усе це – військо. Країна визначає, скільки людей потрібно, а наше завдання – цих людей знайти й направити", – наголосив він.

Через нестачу особового складу росіяни просочуються через позиції ЗСУ

Речник також сказав, що люди потрібні не тільки, коли підрозділ розширюється. Але й тоді, коли оборонців бракує на поточних позиціях.

Ефективні підрозділи масштабуються – їм потрібні люди. Піхота, яка тримає лінію оборони, також потребує поповнення. І коли росіяни застосовують тактику інфільтрації, заходячи між нашими позиціями, це теж часто наслідок нестачі особового складу. Вони просто знаходять ділянки, де немає людей, і заходять туди,

– розповів Роман Істомін.

Нагадаємо, що підтримувати військо важливо і людьми, і гривнею. Командир "Ахіллесу" Юрій Федоренко в інтерв'ю 24 Каналу заявив, що Starlink неможливо купити його за державне фінансування, адже ця компанія не має в Україні офіційного представництва. Забезпечити армію певними речами можуть тільки волонтери.