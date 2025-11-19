Після його проходження рекрут отримує військово-облікову спеціальність "Стрілець" (ВОС-100) – базу для подальшого розвитку у війську. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на Міноборони.
Яка структура базової підготовки?
Програма БЗВП є обов'язковою для підготовки осіб, які раніше не проходили військову службу або мають перерву в понад 10 років.
Нову редакцію програми у всіх навчальних центрах запровадили 3 липня. Зокрема, тривалість курсу збільшили до 51 дня. Безпосередньо на навчання відводиться 42 доби:
- 1 доба – ознайомчий курс;
- 21 доба – курс індивідуальної підготовки;
- 17 діб – курс вивчення дій у складі підрозділу;
- 3 доби – комплексне тактичне заняття.
Окрім того, є 7 вихідних днів, а на розв'язання адміністративних питань дають ще 2. На навчальній локації встановлені правила перебування та чіткий розпорядок дня, який складається з тренувань і занять, спілкування з рідними, їжі та власних потреб.
Довідка: комплексне тактичне заняття (КТЗ) – це підсумковий контроль отриманих за час базового навчання навичок та знань.
Що ще варто знати про БЗВП?
З першого дня підготовки рекрутам нараховують зарплату. Мінімальний розмір грошового забезпечення – 20 130 гривень.
Під час проходження навчального курсу військовослужбовець не може претендувати на планову відпустку.
Протягом навчання заборонено користуватися смартфонами й мобільними телефонами (окрім вихідних), а також вживати алкогольні та наркотичні речовини.