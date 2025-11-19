После его прохождения рекрут получает военно-учетную специальность "Стрелок" (ВОС-100) – базу для дальнейшего развития в армии. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Какова структура базовой подготовки?

Программа БОВП является обязательной для подготовки лиц, которые ранее не проходили военную службу или имеют перерыв в более 10 лет.

Новую редакцию программы во всех учебных центрах ввели 3 июля. В частности, продолжительность курса увеличили до 51 дня. Непосредственно на обучение отводится 42 суток:

1 сутки – ознакомительный курс;

21 сутки – курс индивидуальной подготовки;

17 суток – курс изучения действий в составе подразделения;

3 суток – комплексное тактическое занятие.

Кроме того, есть 7 выходных дней, а на решение административных вопросов дают еще 2. На учебной локации установлены правила пребывания и четкий распорядок дня, который состоит из тренировок и занятий, общения с родными, еды и собственных потребностей.

Справка: комплексное тактическое занятие (КТЗ) – это итоговый контроль полученных за время базового обучения навыков и знаний.

Что еще стоит знать о БЗВП?