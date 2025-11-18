ТЦК получает задания от высших командований и занимается поиском и направлением нужного личного состава. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Главкому", пишет 24 Канал.

Где сейчас есть дефицит людей: в армии или в тылу?

По словам представителя, сейчас ощутимый достаточный дефицит личного состава не только на передовой, но и в тылу. Точных цифр укомплектованности Истомин не называет, однако отмечает, что людей не хватает фактически во всех подразделениях.

Не знаю точных цифр или процентов укомплектованности, но из всех источников слышу одно: людей катастрофически не хватает практически по всем направлениям,

– добавляет он.

Представитель сообщает, что для масштабирования эффективных подразделений также необходимы люди для пополнения личного состава, кроме того, пехота на передовой нуждается в резервах. Истомин говорит, что часто случаи проникновения врага происходят именно через пустые или недостаточно прикрытые участки фронта – противник пользуется такими пробелами в обороне. Он определяет мобилизационный процесс в Украине ни эффективным, ни провальным – обычным, соответствующим настроениям общества.

Как выполняется план ТЦК по мобилизации?

Истомин отмечает, что ТЦК является финальным звеном в процессе мобилизации, тогда как план, количество личного состава, направления и учебные центры, куда отправляют мобилизованных, определяет Генеральный штаб ВСУ.

То есть ТЦК – это не отдельный орган, который действует сам по себе. Мы получаем задание – сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту,

– говорит спикер.

Истомин добавил, что войско это не только фронт, но и тыл, обеспечение, учебные центры и техподдержка.

Точных процентов выполнения плана Генштаба он не назвал, но объяснил, что выполнить его на 100% не удается, хотя ТЦК делают для этого все возможное.

Кто определяет локации, где ТЦК будет проводить оповещение?