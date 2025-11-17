О ком говорится, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Кто из мужчин может выехать за границу и какие документы нужны: подробный перечень

Кого могут исключить из воинского учета?

В Украине все мужчины в возрасте с 18 лет должны иметь военно-учетный документ в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", однако не все граждане фактически находятся на воинском учете.

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", существуют отдельные категории лиц, которых официально могут снять с воинского учета. Среди них:

умершие или официально без вести отсутствующие;

те, кто потерял гражданство Украины;

граждане, которых признали непригодными к службе по заключению ВВК;

лица, достигшие предельного возраста – 60 лет.

Если лицо непригодно к службе по состоянию здоровья или достижения предельного возраста, работники ТЦК делают в документе соответствующие отметки об исключении и возвращают его владельцу. До 60 лет такие граждане обязаны носить военно-учетный документ и показывать его по требованию работников ТЦК или полиции.

Если человек подпадает под одну из указанных категорий, он имеет право подать в территориальный центр комплектования документы для официального исключения из воинского учета. Чтобы его оформить нужно указать основание и предоставить все необходимые документы. После этого данные вносятся в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Могут ли мобилизовать пенсионеров?