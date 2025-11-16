Могут ли мобилизовать пенсионера?
В Украине мобилизация охватывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, поэтому сам факт выхода на пенсию не гарантирует освобождение от призыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Ведь, кто оформил пенсию раньше, могут быть мобилизованы, если их состояние здоровья позволяет и нет законных оснований для отсрочки. В то же время закон четко определяет, какие категории пенсионеров не подлежат службе.
К ним относятся:
- люди, достигшие 60 лет;
- пенсионеры с инвалидностью;
- лица с состоянием здоровья, что делает их непригодными к службе;
- те, кто обеспечивает постоянный уход за людьми с инвалидностью или другими нетрудоспособными родственниками;
- пенсионеры с особыми заслугами перед государством.
Обратите внимание! Как отмечает Пенсионный фонд, отдельную категорию составляют военные пенсионеры. Они остаются на воинском учете, но могут быть призваны только по своей специальности и в соответствии с имеющимся званием.
Как оформить отсрочку от мобилизации пенсионеру?
Чтобы официально получить освобождение от мобилизации, пенсионеру нужно обратиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку или непригодность: пенсионное удостоверение, медицинские справки, документы об уходе или другие подтверждения.
После проверки данных военкомат принимает решение. Если оснований недостаточно, человека могут призвать.
На какой срок могут предоставить отсрочку от мобилизации?
Отсрочка от мобилизации может предоставляться на разный срок. все зависит от конкретных оснований, предусмотренных законом.
Причины для получения отсрочки довольно разные, а продолжительность ее действия определяется индивидуально.
В частности, работникам предприятий, учреждений или организаций, которые имеют статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности страны, могут предоставить отсрочку сроком до одного года.