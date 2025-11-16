Могут ли мобилизовать пенсионера?

В Украине мобилизация охватывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, поэтому сам факт выхода на пенсию не гарантирует освобождение от призыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ведь, кто оформил пенсию раньше, могут быть мобилизованы, если их состояние здоровья позволяет и нет законных оснований для отсрочки. В то же время закон четко определяет, какие категории пенсионеров не подлежат службе.

К ним относятся:

люди, достигшие 60 лет;

пенсионеры с инвалидностью;

лица с состоянием здоровья, что делает их непригодными к службе;

те, кто обеспечивает постоянный уход за людьми с инвалидностью или другими нетрудоспособными родственниками;

пенсионеры с особыми заслугами перед государством.

Обратите внимание! Как отмечает Пенсионный фонд, отдельную категорию составляют военные пенсионеры. Они остаются на воинском учете, но могут быть призваны только по своей специальности и в соответствии с имеющимся званием.

Как оформить отсрочку от мобилизации пенсионеру?

Чтобы официально получить освобождение от мобилизации, пенсионеру нужно обратиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку или непригодность: пенсионное удостоверение, медицинские справки, документы об уходе или другие подтверждения.

После проверки данных военкомат принимает решение. Если оснований недостаточно, человека могут призвать.

На какой срок могут предоставить отсрочку от мобилизации?