Когда может понадобиться справка о доходах?

Пенсионеры в Украине в отдельных случаях обязаны подавать справку о доходах. Этот документ подтверждает размер полученных доходов и необходим для оформления определенных выплат или услуг, напоминают в Министерстве социальной политики Украины, пишет 24 Канал.

Справка обычно нужна в таких ситуациях:

  • при оформлении жилищных субсидий на новый отопительный сезон 2025 – 2026 годов;
  • для выезда за границу для подтверждения платежеспособности или перевода пенсии;
  • для получения социальных выплат или услуг, требующих подтверждения доходов;
  • при оформлении или возобновлении пенсионного удостоверения.

Как можно получить справку о доходах?

Как объяснили в Пенсионном фонде, документ можно получить лично в сервисном центре ПФУ, через вебпортал электронных услуг или через мобильное приложение.

Чтобы получить справку дистанционно через вебпортал ПФУ, нужно:

  1. Авторизоваться на портале через квалифицированную электронную подпись (КЭП).
  2. Перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение е-документов".
  3. Выбрать необходимый вид справки.
  4. Заполнить все обязательные поля в форме и указать период, за который нужна справка.
  5. Предоставить разрешение на обработку персональных данных.
  6. Нажать "Отправить в ПФУ".

Что еще стоит знать о пенсии в Украине: коротко о главном

  • Пенсионеры обязаны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, чтобы сохранить право на пенсионные выплаты в 2026 году.

  • Процедура проводится через вебпортал Пенсионного фонда Украины, где также необходимо сообщить о получении пенсии из других стран.