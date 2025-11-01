В каком транспорте люди с инвалидностью могут ездить бесплатно?

Люди с инвалидностью, дети с особыми потребностями и их сопровождающие (один человек) имеют право пользоваться городским пассажирским и пригородным транспортом без оплаты проезда, пишет 24 Канал со ссылкой на Безоплатную юридическую помощь.

Бесплатный тариф действует в автобусах, троллейбусах, трамваях, электричках и другом общественном транспорте (кроме такси) при наличии удостоверения или справки.

Важно! Люди с инвалидностью I и II группы по зрению, лица с нарушением опорно-двигательного аппарата и дети с инвалидностью могут бесплатно пользоваться и метрополитеном.

Какие действуют скидки для людей с инвалидностью?

Как также напомнили в Минсоцполитики, с 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на внутренних маршрутах авиа, железнодорожного, автомобильного и речного транспорта. Льготную перевозку гарантируют все перевозчики независимо от формы собственности.

Право на бесплатный проезд закреплено законом закреплено законом и не зависит от размера пенсии или социальной помощи. Если человек имеет несколько оснований для льгот, он может воспользоваться той, что является самой выгодной.

