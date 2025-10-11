Какие условия получения пенсии работающим людям с инвалидностью?
Пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Эти годы не засчитают: из-за чего не получится выйти на пенсию в 2025 году
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:
- 100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;
- 90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;
- 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.
Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.
Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются независимо от имеющегося страхового стажа в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы;
- или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
- или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:
- I группа – 100 % сумм денежного обеспечения;
- II группа – 80 % сумм денежного обеспечения;
- III группа – 60 % сумм денежного обеспечения.
Какая минимальная пенсия для людей с инвалидностью?
Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности определяет закон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
Минимальная выплата для людей с инвалидностью по солидарной системе такова:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривни.
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:
- І группа – 16 847 гривен;
- ІІ группа – 13 822 гривен;
- ІІІ группа – 9 478 гривен.
Главные новости о пенсиях в Украине
Подача одной справки в Пенсионный фонд может увеличить пенсию на 300 гривен. Такое повышение положено тем украинцам, которые имеют звание "Почетный донор Украины" – те, кто безвозмездно сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз в пределах установленных норм.
Украинцы должны выбирать между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности, поскольку получать обе одновременно невозможно. При III группе инвалидности пенсия по инвалидности меньше пенсии по возрасту, а при I группе обе пенсии равны.
В 2026 году минимальная пенсия вырастет лишь на 234 гривны, что не покроет уровня инфляции. На пенсионное обеспечение заложено 251 миллиард гривен, тогда как нужно не менее 280 миллиардов.