Только одна справка может увеличить пенсию на 300 гривен

Екатерина Добровольская
Основные тезисы
Справка, которая увеличивает пенсию
Справка, которая увеличивает пенсию / Фото Pexels

Многие пенсионеры даже не подозревают, что одна простая справка может добавить к их пенсии около 300 гривен. Для этого достаточно лишь подать ее в Пенсионный фонд.

Какая справка гарантирует 300 гривен к пенсии?

По информации Пенсионного фонда, обычная справка может стать основанием для ежемесячной надбавки к пенсии. Такое повышение принадлежит тем украинцам, которые имеют звание "Почетный донор Украины", пишет 24 Канал.

Такие лица получают ежемесячную доплату в размере 10% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот показатель составляет 2 920 гривен, поэтому сумма доплаты равна 292 гривнам.

Обратите внимание! С повышением прожиточного минимума размер надбавки автоматически возрастает.

Кто может стать Почетным донором и как оформить доплату?

Как сообщают в ДонорUA, звание Почетного донора присваивают тем, кто безвозмездно сдал кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз в пределах установленных норм.

И чтобы получить заслуженное повышение, нужно обратиться в ближайшее управление Пенсионного фонда и подать следующие документы:

  • заявление о назначении доплаты;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП (идентификационный код);
  • справку, которая подтверждает звание "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Какие еще есть доплаты к пенсии в Украине?

  • Пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, имеют право на ежемесячную доплату, если размер их пенсии не превышает 10 340 гривен.

  • Кроме того, участникам боевых действий и членам их семей начисляется ежемесячная надбавка в 590 гривен: это 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.