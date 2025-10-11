Лише одна довідка може збільшити пенсію на 300 гривень

Яка довідка гарантує 300 гривень до пенсії?

За інформацією Пенсійного фонду, звичайна довідка може стати підставою для щомісячної надбавки до пенсії. Таке підвищення належить тим українцям, які мають звання "Почесний донор України", пише 24 Канал.

Цікаво Вибір між зарплатою та пенсією: що вигідніше отримувати українцям

Такі особи отримують щомісячну доплату у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році цей показник становить 2 920 гривень, тому сума доплати дорівнює 292 гривням.

Зауважте! Із підвищенням прожиткового мінімуму розмір надбавки автоматично зростає.

Хто може стати Почесним донором та як оформити доплату?

Як повідомляють у ДонорUA, звання Почесного донора присвоюють тим, хто безоплатно здав кров не менше 40 разів або плазму не менше 60 разів у межах установлених норм.

І щоб отримати заслужене підвищення, потрібно звернутися до найближчого управління Пенсійного фонду та подати наступні документи:

заяву про призначення доплати;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

довідку, яка підтверджує звання "Почесний донор України" чи "Почесний донор СРСР".

Які ще є доплати до пенсії в Україні?