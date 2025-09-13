Які надбавки до пенсії передбачені в Україні?

Не усі пенсіонери знають, що можуть отримувати надбавки за дітей, за звання "Почесного донора" і ще низку випадків, повідомляє 24 Канал. Водночас найбільш поширеною є надбавка за віком.

Цікаво Вас здивують цифри: у яких країнах найбільша пенсія

Пенсіонери, яким цього року виповнюється 70, 75 або 80 років, можуть розраховувати на щомісячні вікові надбавки. Виплати нараховують тим, чия основна пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Сума виплати розподіляються наступним чином:

від 70 до 75 років – до 300 гривень;

від 75 до 80 років – до 456 гривень;

від 80 років і старше – до 570 гривень.

Скільки доплатять за дитину пенсіонеру?

Пенсіонери, які самостійно виховують неповнолітніх, можуть отримувати по 150 гривень на кожну дитину. Втім, є важлива умова: дитині має бути менш як 18 років, а сам пенсіонер не повинен працювати чи мати статус ФОП.

Водночас у разі працевлаштування пенсіонера виплата скасовується.

Яка є доплата пенсіонеру почесному донору України Українці зі званням "Почесний донор" щомісяця мають надбавку у розмірі 10% прожиткового мінімуму. У 2025 році це 292 гривні.

Чи є доплата для самотніх пенсіонерів?

Окрема доплата передбачена для пенсіонерів, які досягли 80-річного віку, живуть самі та потребують постійного догляду. У такому випадку держава щомісяця доплачує 40% прожиткового мінімуму, що у 2025 році становить 944 гривні.

Обов’язкові умови для отримання доплати наступні: людина повинна проживати сама, мати медичний висновок про потребу в догляді та отримувати пенсію за віком.

Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне