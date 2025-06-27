Хто зможе отримувати грошові доплати кожного місяця

Зміни набудуть чинності з 1 вересня 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

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У дописі йдеться про те, що український уряд ухвалив зміни до постанови від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану". Ними врегульовано питання встановлення додаткової щомісячної винагороди працівникам ДКВС на період дії воєнного стану.

Відтепер працівники Державної кримінально-виконавчої служби зможуть отримувати додаткову винагороду під час дії воєнного стану,

– наголосили у Мін'юсті.

Зокрема у разі безпосередньої участі в бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки й оборони в районах ведення бойових дій ця сума зростатиме до 100 тисяч гривень щомісячно пропорційно часу участі.

Важливо! Працівники пенітенціарної системи зможуть отримувати належну фінансову підтримку залежно від умов та характеру служби.