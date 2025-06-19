За яких умов можна втратити "бойові"

Однак є й випадки, коли військовий може не отримати грошову нагороду, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Романа Лихачова.

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Втратити гроші воїни ЗСУ можуть за таких причин:

самовільно залишили військові частини, місця служби (дезертирували), – за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період самовільного залишення військової частини або місця служби (дезертирства), включаючи місяць повернення, оголошеного наказом командира (начальника);

усунені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання службових повноважень або відсторонені від посади, – з дня усунення або відсторонення, оголошеного наказом командира (начальника), до дня фактичного завершення усунення або відсторонення, оголошеного наказом командира (начальника);

відмовились виконувати бойові накази (розпорядження), – за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира (начальника);

вживали алкогольні напої (наркотичні або психотропні речовини) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибували на службу та/або виконували обов’язки військової служби в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння, – за місяць, у якому здійснено таке порушення, оголошене наказом командира (начальника);

вчинили інші дії (бездіяльність), за які судом прийнято рішення про притягнення до відповідальності за вчинення кримінального, військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, – за місяць, у якому така постанова (вирок) надійшла до військової частини;

добровільно здалися в полон, – з дня з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, оголошеного наказом командира (начальника);

навмисно спричинили собі тілесні ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство (крім випадків доведення до самогубства, встановленого судом), – за місяць, у якому здійснено ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров’ю або самогубство;

відбувають покарання на гауптвахті – за час відбування такого покарання.

Всі ці правила узгоджені відповідно до наказу Міністерства оборони України "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам" від 07 червня 2018 року №260. Однак зазначене не стосується військових, визначених в абзацах другому-шостому цього пункту, які протягом поточного місяця загинули або захоплені в полон.

Зверніть увагу! Також це не стосується осіб, які інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні або отримали поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язані із захистом Батьківщини.