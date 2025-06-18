Хто отримає подвійне грошове забезпечення

У липні 2025 року військовослужбовці України додатково одержать 100% або 50% від свого грошового забезпечення в разі необхідності переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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Додаткову грошову допомогу призначать тим військовим, яких у липні переведуть на нове місце служби в інше місто та призначать на нову посаду. Доплати передбачені для:

військовослужбовців, що несуть службу за контрактом;

військових кадрової служби;

тих, хто несе службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних сил;

представників Державної спеціальної служби транспорту.

Важливо! Доплати у липні отримають також військові, яких зарахують на навчання до військових ВНЗ, військових коледжів та військових навчальних центрів, якщо тривалість навчання складе більш ніж пів року і військовослужбовець не зберігає посаду за попереднім місцем служби.

Який розмір доплат нарахують військовим

Доплати у зв’язку з переїздом, які називають "підйомною допомогою", у липні зможуть отримати не лише військовослужбовці, але й члени їхніх родин, якщо вони є.

"Підйомна допомога" для військових, які відповідають умовам надання доплат, нараховуватиметься у розмірі 100% від їхнього грошового забезпечення;

Доплати у розмірі 50% від грошового забезпечення військового передбачені на всіх членів його родини, якщо вони переїжджають з ним на нове місце служби.

Військовим, які перебуватимуть у відрядженні, та їхнім родинам також виплачуватимуть у липні "добові" за кожен день, проведений у дорозі.

Варто знати! Мобілізованим військовослужбовцям на додаткові виплати у липні очікувати не слід. "Підйомні" в разі переїзду вони можуть отримати лише у тому випадку, якщо укладуть контракт із ЗСУ.