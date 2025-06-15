За що військовослужбовці можуть отримати надбавку у липні

Йдеться про надбавку до основного грошового забезпечення, яку передбачено наказом Міністерства оборони, передає 24 Канал.

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За оновленими нормами, додаткову виплату можуть призначити тим бійцям, які виконують бойові або спеціальні завдання. Зокрема:

беруть участь в інтенсивній підготовці до боїв у підрозділах резерву Головнокомандувача ЗСУ;

здійснюють управління угрупованнями військ з пунктів управління Генштабу;

працюють над виконанням завдань у межах Держспецслужби транспорту;

виконують завдання, визначені Головнокомандувачем чи начальником Генштабу у регіонах бойових дій;

проводять розмінування, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

забезпечують діяльність угруповань військ у районах бойових дій;

охороняють критичну інфраструктуру від повітряних чи наземних атак.

Рішення про виплату ухвалює командир. У разі його затвердження додаткова виплата зараховуються військовим на картку протягом наступного місяця.

Важливо! Надбавка у 30 тисяч гривень нараховується лише після підтвердження участі військовослужбовця у спеціальних завданнях.