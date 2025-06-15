За что военнослужащие могут получить надбавку в июле
Речь идет о надбавке к основному денежному обеспечению, которая предусмотрена приказом Министерства обороны, передает 24 Канал.
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По обновленным нормам, дополнительную выплату могут назначить тем бойцам, которые выполняют боевые или специальные задачи. В частности:
- участвуют в интенсивной подготовке к боям в подразделениях резерва Главнокомандующего ВСУ;
- осуществляют управление группировками войск из пунктов управления Генштаба;
- работают над выполнением задач в пределах Госспецслужбы транспорта;
- выполняют задачи, определены Главнокомандующим или начальником Генштаба в регионах боевых действий;
- проводят разминирование, выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов;
- обеспечивают деятельность группировок войск в районах боевых действий;
- охраняют критическую инфраструктуру от воздушных или наземных атак.
Решение о выплате принимает командир. В случае его утверждения дополнительная выплата зачисляются военным на карточку в течение следующего месяца.
Важно! Надбавка в 30 тысяч гривен начисляется только после подтверждения участия военнослужащего в специальных заданиях.