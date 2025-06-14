Как избежать уплаты налогов за денежные переводы
Несмотря на усиление контроля со стороны налоговых органов в 2025 году, в Украине действуют четкие правила, при которых денежные переводы на банковские карты не подлежат налогообложению. Это касается как физических лиц, так и предпринимателей, которые пользуются банковскими услугами для личных или семейных нужд, сообщает 24 Канал.
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Налоговая служба ориентируется на назначение платежа и источник средств, ведь именно от этого зависит, возникнет ли налоговое обязательство. Поэтому важно правильно оформлять транзакции и сохранять подтверждающие документы.
Избежать налогообложения могут:
- Переводы от близких родственников. Деньги, поступающие от родителей, детей, мужа или жены, освобождаются от НДФЛ и военного сбора. В назначении платежа обязательно указывайте родственную связь, например: "Помощь от отца" или "Перевод на обучение от сестры".
- Государственные социальные выплаты. К необлагаемым относятся пенсии, стипендии, алименты, субсидии, страховые выплаты и помощи переселенцам.
- Возврат средств за товар или услугу. Деньги, которые возвращают за непредоставленный товар или отмененную услугу, не считаются доходом, если в назначении платежа четко указана причина: "Возврат за товар №123" или "Компенсация за отмененное бронирование".
- Вывод средств ФЛП на личную карту. Физические лица-предприниматели могут переводить деньги со своего бизнес-счета на личный без налогообложения, если правильно указывают назначение, например: "Вывод дохода ФЛП".
- Благотворительная и возвратная помощь. Переводы на лечение или поддержку не облагаются налогом при условии соответствия нормам Налогового кодекса.