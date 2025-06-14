Как избежать уплаты налогов за денежные переводы

Несмотря на усиление контроля со стороны налоговых органов в 2025 году, в Украине действуют четкие правила, при которых денежные переводы на банковские карты не подлежат налогообложению. Это касается как физических лиц, так и предпринимателей, которые пользуются банковскими услугами для личных или семейных нужд, сообщает 24 Канал.

Читайте также ОАЭ или Монако: где чаще "отмывают" деньги

Налоговая служба ориентируется на назначение платежа и источник средств, ведь именно от этого зависит, возникнет ли налоговое обязательство. Поэтому важно правильно оформлять транзакции и сохранять подтверждающие документы.

Избежать налогообложения могут: