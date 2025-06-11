В каких странах высокий риск отмывания денег

В Европе обновили список стран, которые имеют большие недостатки в своих национальных системах по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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В обновленный список стран с высоким риском отмывания денег попали:

Ангола;

Кения;

Алжир;

Непал;

Кот-д'Ивуар;

Венесуэла;

Ливан;

Намибия;

Лаос;

и неожиданно Монако.

Вместе с тем Еврокомиссия исключила из этого списка ряд стран:

Ямайку;

Уганду;

Барбадос;

Объединенные Арабские Эмираты;

Панаму;

Гибралтар;

Филиппины;

и Сенегал.

Важно! Европейские компании обязаны применять повышенные меры проверки при транзакциях со странами из этого перечня для защиты финансовой системы Евросоюза.

Как проводилась оценка риска стран

Еврокомиссия обновила список стран с учетом работы Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).

Представители Еврокомиссии проанализировали информацию, представленную FATF, и осуществили выездные миссии в юрисдикции группы.

После этого был составлен обновленный список, который вступит в силу после его проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета в течение одного месяца (срок может быть продлен еще на месяц).

Стоит знать! Ранее Еврокомиссия хотела включить Россию в серый список FATF, в который входят страны со слабым контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны из серого списка находятся под усиленным мониторингом ЕС.