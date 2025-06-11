В каких странах высокий риск отмывания денег
В Европе обновили список стран, которые имеют большие недостатки в своих национальных системах по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
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В обновленный список стран с высоким риском отмывания денег попали:
- Ангола;
- Кения;
- Алжир;
- Непал;
- Кот-д'Ивуар;
- Венесуэла;
- Ливан;
- Намибия;
- Лаос;
- и неожиданно Монако.
Вместе с тем Еврокомиссия исключила из этого списка ряд стран:
- Ямайку;
- Уганду;
- Барбадос;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Панаму;
- Гибралтар;
- Филиппины;
- и Сенегал.
Важно! Европейские компании обязаны применять повышенные меры проверки при транзакциях со странами из этого перечня для защиты финансовой системы Евросоюза.
Как проводилась оценка риска стран
Еврокомиссия обновила список стран с учетом работы Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).
- Представители Еврокомиссии проанализировали информацию, представленную FATF, и осуществили выездные миссии в юрисдикции группы.
- После этого был составлен обновленный список, который вступит в силу после его проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета в течение одного месяца (срок может быть продлен еще на месяц).
Стоит знать! Ранее Еврокомиссия хотела включить Россию в серый список FATF, в который входят страны со слабым контролем за отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны из серого списка находятся под усиленным мониторингом ЕС.