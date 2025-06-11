У яких країнах високий ризик відмивання грошей
У Європі оновили список країн, які мають великі недоліки у своїх національних системах щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.
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У оновлений список країн з високим ризиком відмивання грошей потрапили:
- Ангола;
- Кенія;
- Алжир;
- Непал;
- Кот-д’Івуар;
- Венесуела;
- Ліван;
- Намібія;
- Лаос;
- та неочікувано Монако.
Разом з тим Єврокомісія виключила з цього списку низку країн:
- Ямайку;
- Уганду;
- Барбадос;
- Об’єднані Арабські Емірати;
- Панаму;
- Гібралтар;
- Філіппіни;
- та Сенегал.
Важливо! Європейські компанії зобов’язані застосовувати підвищені заходи перевірки під час транзакцій із країнами з цього переліку для захисту фінансової системи Євросоюзу.
Як проводилася оцінка ризику країн
Єврокомісія оновила список країн з врахуванням роботи Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF).
- Представники Єврокомісії проаналізували інформацію, подану FATF, та здійснили виїзні місії до юрисдикцій групи.
- Після цього був складений оновлений список, який набуде чинності після його перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту та Ради протягом одного місяця (термін може бути продовжений ще на місяць).
Варто знати! Раніше Єврокомісія хотіла включити Росію до сірого списку FATF, у який входять країни зі слабким контролем за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Країни із сірого списку перебувають під посиленим моніторингом ЄС.