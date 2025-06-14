Як уникнути сплати податків за грошові перекази

Попри посилення контролю з боку податкових органів у 2025 році, в Україні діють чіткі правила, за яких грошові перекази на банківські картки не підлягають оподаткуванню. Це стосується як фізичних осіб, так і підприємців, які користуються банківськими послугами для особистих чи сімейних потреб, повідомляє 24 Канал.

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Податкова служба орієнтується на призначення платежу та джерело коштів, адже саме від цього залежить, чи виникне податкове зобов’язання. Тож важливо правильно оформлювати транзакції та зберігати підтверджуючі документи.

Уникнути оподаткування можуть: